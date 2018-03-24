В НХЛ забили самый невероятный автогол десятилетия: опубликовано видео

Голкипер "Каролина Харрикейнс" Кем Уорд забил в свои ворота курьезный гол, который в соцсетях уже нарекли самым невероятым автоголом десятилетия. Эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги против "Аризона Койотс" (6:5).

В одном из игровых эпизодов шайба застряла в правом коньке Уорда, после чего голкипер поместил ногу за линию ворот. Арбитр остановил встречу и воспользовался просмотром видеоповтора, после чего засчитал взятие ворот "Харрикейнс".

Гол записали на счет защитника "Аризоны" Алекса Голигоски, поскольку он был последним спортсменом из команды соперников, коснувшимся шайбы.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что арабский футболист забил один из красивейших автоголов в истории.