В НХЛ установлен исторический антирекорд

Ужасный сюрприз преподнесли своим болельщикам игроки клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Потерпев четвертое подряд поражение от "Коламбус Блю Джекетс" в серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, "Тампа" досрочно прекратила борьбу за главный трофей лиги.

Таким образом, "Молнии" стали первым клубом за всю историю НХЛ, который выиграл регулярный чемпионат лиги, но всухую проиграл в первом же раунде плей-офф. "Тампа" в регулярном первенстве одержала 62 победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, тяжелой травмой мог закончиться для американского комментатора матч Национальной Хоккейной Лиге между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс". Во время игры шайба едва не попала в голову журналисту.

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