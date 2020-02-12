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12 февраля • обновлено в 11:18
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В НХЛ у хоккеиста случился сердечный приступ во время матча

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Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Сент-Луис Блюз" и "Анахайм Дакс" был перенесен из-за сердечного приступа у хоккеиста Джея Боумистера во время поединка.

Как сообщает агентство CNN, в середине первого периода Боумистеру, только отыгравшему первую смену, стало плохо на лавке для запасных. На место оперативно прибыли медики и сумели привести игрока в сознание.

Джей Боумистер

Джей Боумистер

Yahoo!Sports

"К счастью, благодаря быстрой реакции нашей медицинской команды и медиков "Анахайма" нам удалось стабилизировать ситуацию с Джеем", – заявил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.

К моменту прибытия в больницу Боумистер был в сознании и мог шевелить конечностями. Сейчас 36-летний хоккеист проходит обследование.

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Тема
НХЛ
Теги
Анахайм Дакс Сердце
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