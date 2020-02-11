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11 февраля • обновлено в 20:04
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В НХЛ столкнулись с неординарной проблемой из-за коронавируса

1.3т
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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с проблемой дефицита клюшек из-за эпидемии коронавируса, поскольку 75% лиги используют именно клюшки из Китая.

Как сообщает агентство RT, поставки игрового снаряжения из Поднебесной прекратились еще в конце января. Теперь хоккеистам приходится гораздо более бережно относиться к клюшкам как во время матчей, так и во время тренировок.

Проблемы с клюшками в НХЛ

Проблемы с клюшками в НХЛ

Sportbox

Комментируя возникшую ситуацию, нападающий "Бостон Брюинз" Джейк Дебраск заявил, что если проблема с дефицитом не будет решена, то ему, как и многим другим спортсменам в НХЛ, придется изменить свой стиль игры.

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Темы
Коронавирус НХЛ
Место
США
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