В НХЛ произошла редчайшая "адская драка" – опубликовано видео

Вратарь "Калгари Флэймс" Кэм Тальбо подрался с голкипером "Эдмонтон Ойлерс" Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Потасовка произошла в конце второго периода матча между канадскими командами с одной провинции, который еще называют "Битва за Альберту". Сначала Тальбо подрался с форвардом соперника Сэмом Ганье, а затем со Смитом.

"Пожалуй, лучший замес, который я видел в этом году", "Весь ад вырвался наружу в "Битве за Альберту", особенно во время драки вратарей", "Не понимаю людей, которые хотят избавиться от драк в хоккее. Это же настоящая борьба!" — отметили в Twitter редкость такого события.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta, including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx