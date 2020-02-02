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2 февраля • обновлено в 13:07
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В НХЛ произошла редчайшая "адская драка" – опубликовано видео

1.7т
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Вратарь "Калгари Флэймс" Кэм Тальбо подрался с голкипером "Эдмонтон Ойлерс" Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Потасовка произошла в конце второго периода матча между канадскими командами с одной провинции, который еще называют "Битва за Альберту". Сначала Тальбо подрался с форвардом соперника Сэмом Ганье, а затем со Смитом.

"Пожалуй, лучший замес, который я видел в этом году", "Весь ад вырвался наружу в "Битве за Альберту", особенно во время драки вратарей", "Не понимаю людей, которые хотят избавиться от драк в хоккее. Это же настоящая борьба!" — отметили в Twitter редкость такого события.

Матч завершился победой "Ойлерс" со счетом 8:3. Последний раз драка между вратарями в НХЛ произошла в ноябре 2016 года.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
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