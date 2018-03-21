В Москве покончил с собой легенда советского хоккея

В Москве покончил с собой легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Чемпион мира 1974 года и участник Суперсерии СССР – Канада ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Известно, что Шаталов страдал от тяжелого хронического заболевания, передает Telegram-канал Mash. После того, как из-за болезни у него отказали ноги, знаменитый спортсмен потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил.

Позже российский Пятый канал сообщил о том, что хоккеист еще неделю назад был доставлен в реанимацию с ранениями в области живота и в состоянии алкогольного опьянения.

Юрий Шаталов Чемпионат.com

Шаталов, игравший на позиции защитника, известен по своим выступлениям за новосибирский СКА, московский ЦСКА и самарские "Крылья советов". На его счету 441 матч в чемпионате СССР и 32 заброшенные шайбы.

Он является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка страны и владельцем Кубка европейских чемпионов.

Как сообщал "Обозреватель", в России глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги избил арбитра во время матча.