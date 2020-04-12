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12 апреля • обновлено в 16:45
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"Донбасс" провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

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В субботу, 11 апреля, хоккейный клуб "Донбасс" провел утреннюю разминку для жителей города Константиновка. Наставником поклонников здорового образа жизни стал игрок основного состава донецкого клуба Олег Шишлянников.

Жители домов № 2 и 3 на площади Победы смогли выйти на свои балконы и сделать зарядку с представителем семикратного чемпиона Украины.

"Донбасс" провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

"Донбасс" провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

"Это хорошая инициатива, - отметил форвард "Донбасса" Олег Шишлянников, - поэтому я с большим удовольствием принял участие в этом проекте.

Уже продолжительное время мы находимся дома и ведем малоподвижный образ жизни, и физическая активность – это именно то, что нужно. Разминка, которую мы провели сегодня, была не сложной, поэтому каждый смог повторить все упражнения. Спорт – это здоровье", - с улыбкой отметил форвард дончан.

"Донбасс" провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

К чемпионской хоккейной разминке присоединилось немало желающих самых различных возрастов. Жители Константиновки с удовольствием повторяли упражнения и заряжались положительными эмоциями на весь день.

Хоккейный клуб "Донбасс" еще раз благодарит всех за участие. Надеемся, что сегодняшняя зарядка показала, что спортом можно и нужно заниматься в любых условиях.

ХК "Донбасс" планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждую субботу и воскресенье. Присылайте заявки на проведение зарядки в вашем дворе в Константиновке или Дружковке. Ждем ваших обращений - info@hcdonbass.com.

Донецкий клуб призывает все города Украины присоединиться к флешмобу! Оставайтесь дома, берегите себя и будьте здоровы!

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
Тег
ХК Донбасс
Источник
Источник: ХК Донбасс
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