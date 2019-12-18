В Киеве состоялся семинар от президента Федерации хоккея Швеции для тренеров и менеджеров

Сегодня, 18 декабря, Украинская хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Украины и Parimatch Foundation провели хоккейный семинар для представителей детско-юношеских спортивных школ, детских тренеров и спортивных менеджеров. Мероприятие посетило более 70 участников.

Главным спикером семинара стал президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон. Именно при нем "тре крунур" дважды завоевали золото чемпионата мира (2017, 2018), шведская молодёжная сборная взяла серебро в 2018-м, а юниоры успели выиграть и бронзу (2018), и серебро (2016), и золото ЮЧМ (2019).

Также вместе с Андерсом Ларссоном выступил почетный президент Федерации хоккея Швеции и член финансового комитета ИИХФ Кристер Энглунд.

В ходе лекции спикеры много говорили об эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития хоккея.

По словам Андерса Ларссона, в Швеции работает общенациональная хоккейная программа "Учимся играть", которая включает в себя полноценный план тренировок с расчасовкой занятий и подробным описанием упражнений, обязательные курсы повышения квалификации для тренеров, пособия для внедрения в клубных системах и ряд рекомендаций для родителей юных хоккеистов.

Федерация хоккея Швеции также разработала систему образования тренерских кадров для того, чтобы абсолютно все наставники имели базовый уровень тренерской подготовки.

К тому же, в штате федерации есть 11 региональных инструкторов, чья задача заключается в том, чтобы повышать профессиональный уровень тренеров, работающих с игроками. В течение года они дважды посещают каждый молодежный клуб Швеции, которых в стране порядка 350, чтобы способствовать развитию тренерских кадров.

Один из основных моментов, на которых неоднократно заострял внимание Андерс Ларссон – необходимость всестороннего развития игроков не только как спортсменов, но и как личностей. Задача детского хоккея в Швеции – привить любовь к игре, а не нагрузить малышей ответственностью за результат.

Плюс ко всему, Федерация хоккея Швеции инициировала ряд проектов по удержанию детей в спорте: развитие женского хоккея для девочек 10-14 лет, пересмотр системы подготовки тренерских кадров и грамотность физического развития.

Президент шведской федерации хоккея рассказал и об изменениях в судейском функционале – теперь их основная задача не контроль качества судейства, а обучение арбитров с целью улучшения их работы и минимизации ошибок.

По окончании семинара Андерс Ларссон пообщался с украинскими детскими тренерами и спортивными менеджерами, ответив на всех интересующие вопросы.

Сам президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон остался доволен результатами семинара:

- Мы очень рады быть в Украине и делиться своим опытом с украинскими тренерами. Вообще такое сотрудничество для Федераций разных стран очень полезно и важно. Тем более, что У Швеции и Украины сборные имеют одинаковые цвета (улыбается).

Я надеюсь, что после нашей встречи у украинского хоккея появятся новые идеи и новые пути развития.

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра отметил, что образование тренеров – это ключевое направление фонда в будущем году:

- Для нашего фонда в наступающем 2020 году совершенствование сферы образования тренеров станет одним из ключевых направлений. Эта профессия является фундаментальной для развития здоровья нации и профессионального спорта.

Уверен, что благодаря таким встречам тренеры и учителя физкультуры смогут открыть для себя совершенно новые методики воспитания детей.

На семинар съехались детские тренеры и руководители и тренеры хоккейных ДЮСШ со всей страны, чтобы перенять ценный опыт развития юных игроков у руководителя шведской федерации хоккея.

Один из участников лекции, тренер ДЮСШ “Днепр” из Херсона Кирилл Катрич поделился эмоциями после семинара:

- Это очень отличная инициатива, и я надеюсь, что это только начало и мы будем продолжать двигаться в таком же направлении. Швеция – это топовая хоккейная страна, у которой есть чему поучиться.

Воплощение такой модели реально в Украине и, я думаю, что скоро мы сможем воплотить эти идеи и в наши реалии.

Важность развития детского хоккея в Украине отметил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага:

- Мы очень рады впервые в Украине провести семинар, который позволил украинским тренерам и менеджерам перенять опыт работы одного из ведущих хоккейных государств. Мы благодарны нашим международным коллегам за визит и насыщенную лекцию и уверены, что эти знания помогут нашим тренерам в воспитании будущего поколения.

Мы хотим и дальше развивать детский хоккей в Украине и это только первый шаг на этом пути. Так что надеемся, что подобные семинары станут хорошей традицией.

Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин подвёл итог мероприятия:

- Для нас большая честь принимать в Украине наших иностранных гостей и проводить такие мероприятия для детских хоккейных тренеров. Я считаю, что тренерские кадры нужно и важно развивать, потому что именно на их плечах лежит воспитание будущих поколений.

Надеюсь, что все участники получили максимум полезной информации и уже в своих школах начнут применять шведский опыт на практике.

Таким образом лекцию посетили тренеры и руководители ДЮСШ из Белой Церкви, Винницы, Днепра, Дружковки, Киева, Кременчука, Кривого Рога, Луцка, Харькова и Херсона.

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