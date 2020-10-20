В историческом финале определился чемпион УХЛ Париматч

Во вторник, 20 октября, в Кременчуге состоялся седьмой, решающий, поединок финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ Париматч между местным "Кременчуком" и донецким "Донбассом", который впервые в своей истории выиграла команда из Кременчуга.

Этот финал стал историческим для украинского хоккея во всех пониманиях. Впервые один сезон длится больше календарного года. А во-вторых - ни одна из команд, в шести матчах не выиграла на своей площадке. Три победы на выезде у "Донбасса" и три – у "Кременчука".

Уже на 2 минуте матча Буценко вывел "Донбасс" вперед. Форвард донецкой команды удачно сыграл на добивании, после броска Милехина. Тут же "Кременчук" ответил голевым выпадом. Но, нападающий "горожан" Дубинин не попал в пустой угол.

В целом, игра в первом периоде складывалась таким образом – хозяева атаковали и играли первым номером, а гости – умело защищаясь, пытались искать свое счастье на контратаках. Ближе к середине периода возле ворот "Донбасса" "кипел" лед. Андрюхов раз за разом выручал донецкую команду. В некоторых эпизодах хозяев подводило собственное мастерство.

На 14 минуте кременчужане все же смогли сравнять счет. Серанов, протащил шайбу со своей зоны, вкатился в зону соперника и "прошил" своим броском дальний угол кипера гостей – 1:1.

После забитого гола, кременчужане продолжали наседать на ворота "Донбасса", но не забивали. В свою очередь, гости отвечали острыми контратаками.

Со счетом 1:1 команды завершили первый период.

Первая половина второй двадцатиминутки прошла по сценарию предыдущего игрового отрезка. Вновь первыми забросили гости. Точным броском отличился Бирюков. Но спустя 5 минут хозяева сравняли счет. В одной из атак, Дубинин бросил под самую "девять" и сравнял счет – 2:2.

В оставшееся время, игра на площадке напоминала боксерский ринг. Минимум голевых моментов, максимум борьбы и большое количество штрафных минут. На двоих команды заработали 24 минуты. В том числе - 6 мин. у дончан и 18 минут – у "горожан".

Третий период продолжился в равной борьбе, в которой соперники проверяли надежность вратарей и крепость нервов друг друга. В результате, и в этой двадцатиминутке хоккеисты не смогли забросить победную шайбу, отложив решение этого вопроса на овертайм.

В дополнительное время в обеих командах было равное количество голевых моментов. Но все же более удачливее оказались хозяева площадки - на 67 минуте, после броска Серанова, шайба отскочила к свободному Киселеву, который клюшкой переправил ее в пустые ворота – 3:2 и "Кременчук" впервые стал чемпионом УХЛ Париматч.

"Кременчук" - "Донбасс" 3:2ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии 4:3

Шайбы: 0:1 – Буценко (Милехин),01:45, 1:1 – Серанов (Киселев),13:11, 2:1 – Бирюков (Шишлянников), 21:26, 2:2 – Дубинин (Коробов - Григорян), 26:50, 3:2 – Киселев, 66:27.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Григорян - Алексюк, Боевых - Хришпенц, Толстушко - Грицких, Савицкий - Варава; Тютченко - Серанов - Киселёв (К), Созонов - Волков - Чемерилов, Гриценко (А) - Пукс (А) - Савченко, Коробов - Дубинин - Денискин.

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Кутугин - Большаков, Кожевников - Кобелев, Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, - ; Разумов - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Карпенко - Захаров (К) - Костиков