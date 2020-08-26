Умер старейший хоккеист в мире

Александр Чеканов Хоккей 16:24, 26.08.2020

В американском Дулуте в возрасте 99 лет скончался старейший хоккеист планеты Марк Сертич.

О трагической новости на своей странице в социальной сети Twitter сообщила Ассоциация хоккея США. "Вчера (24 августа – ред.) хоккейное сообщество потеряло давнего члена. Марк Сертич, который был самым возрастным хоккеистом в мире, скончался. Тебя будет не хватать, Серти", – говорится в заявлении.

Марк Сертич скончался в Дулуте
Twitter Ассоциации хоккея США

Отметим, что Сертич попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он был старейшим действующим игроком в хоккей. Так весной он собирался принять участие в турнире для ветеранов игры, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса. В последнее время он восстанавливался после инсульта.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусского хоккеиста Илью Литвинова избили на протестах против правительства.

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