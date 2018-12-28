В Москве умер легендарный хоккеист

В Москве на 72-м году жизни скончался легендарный хоккеист, автор первой шайбы в исторической "Суперсерии-1972" Канада — СССР Евгений Зимин.

Евгений Зимин (на заднем плане)

Один из лучших советских игроков запомнился любителям хоккея выступлениями за московский "Спартак" (1965-1974) и сборную СССР. В составе национальной команды Зимин дважды становился олимпийским чемпионом — 1968 году в Гренобле и в 1972 году в Саппоро. Еще два раза хоккеист завоевывал золотые медали чемпионата мира — в 1969 и 1971 годах, сообщает Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии на 48-м году жизни перестало биться сердце легендарного боксера Маркуса Байера. Спортсмен трижды становился чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Смерть Байера наступила в одной из берлинских больниц. Трехкратный чемпион боролся с серьезной болезнью, однако не смог ее победить.

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