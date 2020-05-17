Известный хоккеист Юрий Гомоляко, ветеран советского спорта, отец экс-форварда "Трактора" и магнитогорского "Металлурга" Сергея Гомоляки, скончался 16 мая на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба челябинского "Трактора".

Юрий Гомоляко ФК Трактор

Он воспитанник команды "Восход", в которой выступал вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым. В сезоне 1968-1969 года Гомоляко играл за чебаркульскую "Звезду" Его партнерами были Валерий Харламов и Александр Гусев. Гомоляко выступал с ними в одном звене. Затем спортсмен перешел в уфимский "Салават Юлаев", где провел восемь сезонов.

"В Уфе Юрий Петрович Гомоляко поставил на лёд своего сына. Когда Сергею исполнилось 15 лет, Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства. Так вся семья вернулась в Челябинск. Юрий Петрович Гомоляко бывал практически на всех играх "Трактора", следил за игрой сына. Отец в жизни хоккеиста всегда самым строгим судьей", — говорится в некрологе.

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