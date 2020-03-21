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21 марта • обновлено в 12:45
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Умер двукратный чемпион мира по хоккею Владимир Забродский

3.8т
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Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Владимир Забродский умер на 98-м году жизни, сообщает пресс-служба Чешской федерации хоккея.

Владимир Забродский

Владимир Забродский

"Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушел из жизни. Он был одной из наиболее выдающихся личностей в истории хоккея", — говорится в заявлении президента Чешской федерации хоккея Томаша Крала.

В составе сборной Чехословакии Забродский стал чемпионом мира 1947 и 1949 годов. Также он завоевал "серебро" Олимпийских игр 1948 года и бронзу ЧМ-1955. В 1997 году Забродский был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый полузащитник английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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