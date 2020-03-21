Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Владимир Забродский умер на 98-м году жизни, сообщает пресс-служба Чешской федерации хоккея.

Владимир Забродский

"Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушел из жизни. Он был одной из наиболее выдающихся личностей в истории хоккея", — говорится в заявлении президента Чешской федерации хоккея Томаша Крала.

В составе сборной Чехословакии Забродский стал чемпионом мира 1947 и 1949 годов. Также он завоевал "серебро" Олимпийских игр 1948 года и бронзу ЧМ-1955. В 1997 году Забродский был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый полузащитник английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!