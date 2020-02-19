Украинский хоккеист забил удивительную шайбу в УХЛ

В матче 34-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч игрок херсонского "Днепра" Александр Шибаев забил невероятную шайбу в стиле американской игры лакросс в ворота "Ледяных Волков".

УХЛ опубликовала видео гола на своей официальной странице в YouTube. В третьем периоде поединка при счете 7:2 Шибаев красиво поддел шайбу и отправил ее в сетку из-за ворот соперников, установив окончательный результат встречи – 8:2.

Александр Шибаев УХЛ

Херсонский "Днепр" одержал седьмую победу в семи матчах против "Ледяных Волков" в нынешнем сезоне. Киевская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, а днепряне ведут отчаянную борьбу за вторую позицию с "Донбассом".

Как сообщал OBOZREVATEL, на последней минуте поединка между "Днепром" и "Ледяными Волками" завязалась массовая драка, в которой принял участие даже президент киевлян.

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