Украинский хоккеист забил гол-шедевр: видео момента показали с необычного ракурса

Украинская хоккейная лига (УХЛ) порадовала фанатов новым решением в показе матчей чемпионата страны.

Лига решила оснастить камерами не только экипировку судей, но и самих игроков. В результате фанаты получили возможность увидеть действия на льду глазами хоккеистов.

кадр из видео

В частности, на официальном сайте УХЛ было опубликовано видео гола нападающего "Ледяных Волков" Бориса Андрющенко в ворота "Кременчука" в очередном матче регулярного чемпионата.

Андрющенко получил отличный пас от Тимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот "Кременчука", сравняв счет на табло в первом периоде. Видео с камеры, которая установлена на шлеме самого автора гола, выглядит невероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УХЛ был установлен невероятный исторический рекорд.

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