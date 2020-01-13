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13 января • обновлено в 23:47
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Украинский хоккеист забил гол-шедевр: видео момента показали с необычного ракурса

1.2т
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Украинская хоккейная лига (УХЛ) порадовала фанатов новым решением в показе матчей чемпионата страны.

Лига решила оснастить камерами не только экипировку судей, но и самих игроков. В результате фанаты получили возможность увидеть действия на льду глазами хоккеистов.

Украинский хоккеист забил гол-шедевр: видео момента показали с необычного ракурса

кадр из видео

В частности, на официальном сайте УХЛ было опубликовано видео гола нападающего "Ледяных Волков" Бориса Андрющенко в ворота "Кременчука" в очередном матче регулярного чемпионата.

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Андрющенко получил отличный пас от Тимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот "Кременчука", сравняв счет на табло в первом периоде. Видео с камеры, которая установлена на шлеме самого автора гола, выглядит невероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УХЛ был установлен невероятный исторический рекорд.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина Киев
Тег
ХК Кременчук
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