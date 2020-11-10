Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча. Видео

Игроки "Сокола" и "Ледяных Волков" устроили драку в третьем периоде киевского дерби в чемпионате Украины по хоккею УХЛ Париматч.

После грубого силового приема против хоккеиста "Сокола" Ярослава Панченко, за него вступился Александр Павленко. Игрок кинулся на хоккеиста "Ледяных Волков" Кирилла Фроленко, после чего на льду завязалась потасовка.

Стоит отметить, что силы оказались неравны, и Фроленко легко повалил напавшего "сокола", став добивать его. В драку вмешались арбитры, разняв драчунов. Встреча завершилась со счетом 5:4. В овертайме победу добыл "Сокол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, "Донбасс" на выезде обыграл "Днепр" в центральном матче УХЛ Париматч и выиграл пятый матч на старте сезона.