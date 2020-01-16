Украинские хоккеисты устроили грандиозное побоище в матче чемпионата: момент попал на видео

Центральный матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между лидерами первенства "Днепром" и "Кременчуком" увенчался грандиозной дракой.

Поединок, как и ожидалось, получился очень напряженным и эмоциональным. На шестой минуте третьего периода днепряне организовали массивную атаку на ворота хозяев площадки. После наброса на пятак у ворот кременчугской команды образовалась настоящая неразбериха, итогом которой стало массовое побоище хоккеистов.

Драка в матче Кременчук – Днепр УХЛ

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Игроки "Кременчука" принялись защищать своего голкипера, а апогеем бойни стала драка между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком. Спортсмены сбили друг с друга шлемы и остановились, только когда оказались на льду.

Отметим, что сама встреча завершилась поражением днепрян в овертайме – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский хоккеист Борис Андрющенко забил красивейший гол, который показали с необычного ракурса.

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