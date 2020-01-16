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16 января • обновлено в 15:48
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Украинские хоккеисты устроили грандиозное побоище в матче чемпионата: момент попал на видео

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Центральный матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между лидерами первенства "Днепром" и "Кременчуком" увенчался грандиозной дракой.

Поединок, как и ожидалось, получился очень напряженным и эмоциональным. На шестой минуте третьего периода днепряне организовали массивную атаку на ворота хозяев площадки. После наброса на пятак у ворот кременчугской команды образовалась настоящая неразбериха, итогом которой стало массовое побоище хоккеистов.

Драка в матче Кременчук – Днепр

Драка в матче Кременчук – Днепр

УХЛ

Новости
В чемпионате Украины по хоккею установлен уникальный рекорд

Игроки "Кременчука" принялись защищать своего голкипера, а апогеем бойни стала драка между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком. Спортсмены сбили друг с друга шлемы и остановились, только когда оказались на льду.

Отметим, что сама встреча завершилась поражением днепрян в овертайме – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский хоккеист Борис Андрющенко забил красивейший гол, который показали с необычного ракурса.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина Кременчуг
Тег
ХК Кременчук
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hunt andres
hunt andres
"украинские хоккеисты".... уже смешно:-)
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фил филька
фил филька
это разве побоище? не смешите мой мозг. вы не видели настоящих хоккейных побоищ ))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Украинские хоккеисты устроили грандиозное побоище..." А в конце ипло набили ххлу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте его до конца)
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