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9 февраля • обновлено в 18:59
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Украинские хоккеисты сухой победой завершили отбор на Олимпиаду-2022

3.5т
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Сборная Украины по хоккею победой завершила свои выступления в отборочном турнире Олимпиады-2022.

Команда Сергея Витера в заключительной игре группы Н всухую обыграла представителей Нидерландов – 3:0.

сборная Украины по хоккею

сборная Украины по хоккею

IIHF

"Желто-синие", уступив до того Польше и хозяевам турнира казахам, не имели шансов на выход в следующий этап олимпийской квалификации. Однако победить "оранжевых" для наших ребят было делом чести.

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Украина – Нидерланды

Украина – Нидерланды

IIHF

Открыли счет украинцы в заключительной части первого периода, когда Нименко поразил пустой угол ворот соперника. А во второй 20-минутке украинцы еще дважды отметились голами. Сначала Буценко занес шайбу в пустую "рамку" после роскошной комбинации партнеров. А точку в матче поставил Савченко мощным броском с дистанции.

Таким образом, наши ребята заняли третье место в группе.

Украинские хоккеисты сухой победой завершили отбор на Олимпиаду-2022

Как сообщал OBOZREVATEL, у сборной Украины по хоккею возникли серьезные кадровые трудности накануне старта в олимпийской квалификации.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
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van Dijk Max
van Dijk Max
не один из моих знакомых голландцев , держал когда нибудь хоккейную клюшку в руках , даж в магазине
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
А чего не было отдельной новости про игру с Казахстаном которая закончилась со счетом 1:8? или про поражение Польше 1:6?) Или про гол в свои ворота в игре с поляками?) И вообще, как можно о проигрыше со счетом 1:8 писать "уступили Казахстану". Казахстан вас отымел, причем во всех позах. Как в принципе и поляки)
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Новиков Алек
Новиков Алек
как всегда- про...бали -но выиграли, убежали -но победили
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Junio Van
Junio Van
Новиков Алек, точно, в этом весь свидомый рагулизм ))
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