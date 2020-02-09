Украинские хоккеисты сухой победой завершили отбор на Олимпиаду-2022

Сборная Украины по хоккею победой завершила свои выступления в отборочном турнире Олимпиады-2022.

Команда Сергея Витера в заключительной игре группы Н всухую обыграла представителей Нидерландов – 3:0.

сборная Украины по хоккею IIHF

"Желто-синие", уступив до того Польше и хозяевам турнира казахам, не имели шансов на выход в следующий этап олимпийской квалификации. Однако победить "оранжевых" для наших ребят было делом чести.

Украина – Нидерланды IIHF

Открыли счет украинцы в заключительной части первого периода, когда Нименко поразил пустой угол ворот соперника. А во второй 20-минутке украинцы еще дважды отметились голами. Сначала Буценко занес шайбу в пустую "рамку" после роскошной комбинации партнеров. А точку в матче поставил Савченко мощным броском с дистанции.

Таким образом, наши ребята заняли третье место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, у сборной Украины по хоккею возникли серьезные кадровые трудности накануне старта в олимпийской квалификации.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!