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Украинские хоккеисты "слили" матч ЧМ: в деле возник неожиданный поворот

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Защитник сборной Украины по хоккею и "Кременчука" Виталий Варивода признал свою вину в скандале вокруг матча чемпионата мира-2017 с Южной Кореей.

Наш спортсмен вместе с вратарем Эдуардом Захарченко подозревался в сдаче поединка, после чего он был дисквалифицирован Федерацией хоккея Украины (ФХУ), а затем и Международной организацией (IIHF).

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"Я полностью признаю решение Совета ФХУ и обращаюсь с просьбой смягчить санкции в отношении меня, а именно снять дисквалификацию и отстранение от участия в любых хоккейных соревнованиях. Учитывая то, что украинский хоккей находится на этапе возрождения, готов с достоинством представлять национальную сборную Украины", – написал Варивода в своем обращении к ФХУ.

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Украинские хоккеисты "слили" матч ЧМ: в деле возник неожиданный поворот
Украинские хоккеисты "слили" матч ЧМ: в деле возник неожиданный поворот

Президент федерации Анатолий Брезвин, комментируя заявление хоккеиста, призвал к амнистии спортсмена: "Учитывая его молодой возраст, личное обращение, признание им решения о дисквалификации и его понимания, предлагаю пересмотреть решение совета ФХУ в части санкции, примененной к Вариводе, определив конечный срок лишения его права участия в любых соревнованиях по хоккею с шайбой – 30 января 2019 года".

Виталий Варивода

Виталий Варивода

ХК "Кременчук"

В свою очередь вице-президент ФХУ Георгий Зубко поддержал это предложение, отметив, что такое решение было бы справедливым: "Учитывая личное обращение вышеупомянутого игрока, а также признание им юрисдикции и верности решения Совета ФХУ, учитывая истечение длительного срока с момента его принятия и отсутствия нарушений в течение этого же срока, считаю возможным терминировать дисциплинарную санкцию, определив 30 января 2019 года как дату завершения ее действия".

В итоге Совет ФХУ принял единогласное решение удовлетворить просьбу Вариводы, а дисквалификация хоккеиста составила 17 месяцев – с 23 августа 2017 года до 30 января 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по хоккею впервые в истории вышла на чемпионат мира.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
Сборная Украины по хоккею
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Виноградов Олег
Виноградов Олег
Плохому игроку,не только мозги мешают,но и класс игрока. Супер игроки посмотрите на девченок,женскую команду УКРАИНЫ.
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