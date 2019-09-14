Украинская хоккейная лига - Пари-Матч: онлайн видеотрансляция 1-го тура

В субботу-воскресенье, 14-15 сентября, пройдут матчи 1-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Центральная встреча тура пройдет в Дружковке на арене "Альтаир". Начало - в 19:30. Прямую трансляцию матча "Донбасс" - "Днепр" можно будет увидеть на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости.

14 сентября

19:30 Донбасс - Днепр Херсон

15 сентября

12:30 Кременчук - Белый Барс

12:45 Ледяные Волки - Динамо Харьков

Напомним, что 9 сентября в Дружковке завершился предсезонный турнир Donbass Open Cup-2019. В решающем матче "Донбасс" обыграл польскую "Краковию", вернув себе трофей.

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