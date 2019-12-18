Главная Новости
18 декабря • обновлено в 23:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Украина взяла "бронзу" чемпионата мира по хоккею U-20

Украина взяла "бронзу" чемпионата мира по хоккею U-20
Украинские хоккеисты, при равном счете, за две минуты забросили четыре шайбы
969 Читать материал на украинском

Молодежная сборная Украины по хоккею в пятом туре чемпионата мира U-20 в дивизионе 1В, который прошел в Киеве, обыграла команду Эстонии - 7:3 и заняла третье итоговое место.

Все три периода в этом матче были весьма богаты на голы. Переломным моментом в поединке стала вторая двадцатиминутка. До нее, обе сборные забросили по две шайбы. При том, что, не смотря на полное и тотальное преимущество подопечных Олега Игнатьева, до 18 минуты матча эстонцы ввели в счете 2:0. Но, благодаря точным броскам Феликса Морозова и Глеба Кривошапкина за минуту до конца периода, хоккеисты ушли на перерыв при равных цифрах на табло.

Второй отрезок начался с равной игры, но уже с 25 минуты, инициативу перехватили украинские хоккеисты, которые свое превосходство воплотили в четыре гола. При том, что все шайбы были заброшены в промежутке двух минут. Двумя голами отметился Феликс Морозов, одну эффектную шайбу на свой счет записал Александр Пересунько и еще одну – Денис Матусевич.

Последняя двадцатиминутка поединка началась для украинской "молодежки" с пропущенной шайбы, правда, перед этим, подопечные Олега Игнатьева смогли за несколько первых секунд создать два голевых момента.

В дальнейшем, обе команды продемонстрировали открытый хоккей с обоюдными атаками. За 3 минуты до конца встречи, эстонцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге, наши хоккеисты перехватили шайбу, провели быструю контратаку, которую точным броском в пустые ворота завершил Феликс Морозов.

Последние две минуты команды доигрывали под аккомпанемент гимна Украины в исполнении болельщиков.

Как итог, молодежная сборная Украины завоевала "бронзу" в своей группе.

Украина U20 - Эстония U20 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Состав Украины: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Васильев - Матусевич, Логач – Ратушный, Грицюк- Садовиков; Матейченко - Пересунько - Кривошапкин, Архипенко - Морозов - Даниленко, Абаджян - Брага - Целогоррдцев, Сиротенко - Середницкий - Панченко.

Новости
ПОРЕБРИК: России запретили участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская "молодежка" уступила французам и потеряла шанс на повышение в классе. Но, после победы над итальянцами наши хоккеисты сохранили прописку в дивизионе.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по хоккею
Источник
Источник: УХЛ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Негоже так над эстонскими "метеорами" издеваться. Все же они ЗЕ велосипед подарили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ржака
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги