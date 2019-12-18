Украина взяла "бронзу" чемпионата мира по хоккею U-20

Молодежная сборная Украины по хоккею в пятом туре чемпионата мира U-20 в дивизионе 1В, который прошел в Киеве, обыграла команду Эстонии - 7:3 и заняла третье итоговое место.

Все три периода в этом матче были весьма богаты на голы. Переломным моментом в поединке стала вторая двадцатиминутка. До нее, обе сборные забросили по две шайбы. При том, что, не смотря на полное и тотальное преимущество подопечных Олега Игнатьева, до 18 минуты матча эстонцы ввели в счете 2:0. Но, благодаря точным броскам Феликса Морозова и Глеба Кривошапкина за минуту до конца периода, хоккеисты ушли на перерыв при равных цифрах на табло.

Второй отрезок начался с равной игры, но уже с 25 минуты, инициативу перехватили украинские хоккеисты, которые свое превосходство воплотили в четыре гола. При том, что все шайбы были заброшены в промежутке двух минут. Двумя голами отметился Феликс Морозов, одну эффектную шайбу на свой счет записал Александр Пересунько и еще одну – Денис Матусевич.

Последняя двадцатиминутка поединка началась для украинской "молодежки" с пропущенной шайбы, правда, перед этим, подопечные Олега Игнатьева смогли за несколько первых секунд создать два голевых момента.

В дальнейшем, обе команды продемонстрировали открытый хоккей с обоюдными атаками. За 3 минуты до конца встречи, эстонцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге, наши хоккеисты перехватили шайбу, провели быструю контратаку, которую точным броском в пустые ворота завершил Феликс Морозов.

Последние две минуты команды доигрывали под аккомпанемент гимна Украины в исполнении болельщиков.

Как итог, молодежная сборная Украины завоевала "бронзу" в своей группе.

Украина U20 - Эстония U20 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Состав Украины: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Васильев - Матусевич, Логач – Ратушный, Грицюк- Садовиков; Матейченко - Пересунько - Кривошапкин, Архипенко - Морозов - Даниленко, Абаджян - Брага - Целогоррдцев, Сиротенко - Середницкий - Панченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская "молодежка" уступила французам и потеряла шанс на повышение в классе. Но, после победы над итальянцами наши хоккеисты сохранили прописку в дивизионе.

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