Украина добыла разгромную победу на чемпионате мира по хоккею U-20

Молодежная сборная Украины по хоккею добыла первую победу в рамках чемпионата мира в Дивизионе 1В. Матч в Киеве против сборной Польши завершился со счетом 3:0.

Второй поединок чемпионата украинская "молодежка" начала гораздо увереннее предыдущего матча - с первых минут встречи украинцы обрушили шквал атак на ворота противника, однако прошить польского голкипера в первой половине периода у них так и не удалось.

Только на экваторе двадцатиминутки Феликсу Морозову и Александру Пересунько удалось воспользоваться оплошностью противника в обороне и открыть счёт заброшенным шайбам. И хоть поляки, бросив все силы в атаку, старались отыграться, однако уверенная игра Артура Оганджаняна в воротах не позволила польской команде сравнять счёт на табло. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом подопечных Олега Игнатьева.

Второй период хоть и был достаточно богатым на голевые моменты от обеих команд, однако завершить их ни украинцам, ни полякам так и не удалось.

Заключительный отрезок встречи украинцы начали с шайбы Дмитрия Даниленко, который точно прошил голкипера противника и увеличил преимущество своей команды до двух шайб. Фактически весь период украинцы держали под контролем ситуацию на площадке и не давали польской "молодежке" отыграться.

А под конец поединка Александр Пересунько реализовал штрафной бросок и установил окончательный счёт в матче 0:3 на табло. Таким образом украинцы с дублем Александра Пересунько добыли первую победу на турнире.

Напомним, что свой следующий матч молодежная сборная Украины сыграет уже завтра, 15 декабря, против сборной Франция. Матч начнется в 20:00.

Молодежный чемпионат мира. Дивизион 1B. 2-й тур.

Украина U-20 – Польша U-20 – 3:0 (1:0; 0:0)

Шайбы: 1:0 - Александр Пересунько (Феликс Морозов, Денис Матусевич, 05:44); 2:0 - Дмитрий Даниленко (Феликс Морозов, Михаил Васильев, 44:32), 3:0 - Александр Пересунько (56:15, буллит).

Украина U-20: Артур Оганджанян, Владислав Гурко; Михаил Васильев, Сергей Логач, Богдан Грыцюк,Никита Кругляков, Денис Матусевич, Артур Чолач, Евгений Ратушный; Евгений Абаджян, Станислав Садовиков, Владислав Брага, Богдан Середницкий, Ярослав Панченко, Артем Целогородцев, Феликс Морозов, Александр Пересунько, Алексей Сиротенко, Денис Архипенко, Дмитрий Даниленко, Глеб Кривошапкин, Артем Матейченко.

Польша U-20: Себастьян Липински, Мацей Мярка; Шимон Бенек, Михал Нарог, Армен Хоперя, Адриан Дущяк, Клаудиуш Либик, Конрад Филипек, Каспер Грузла, Матеуш Убовски; Себастьян Брынькус, Якуб Левандовски, Камил Валега, Игорь Шмаль, Дамиан Тыщински, Мацей Витан, Кароль Билас, Якуб Бланик, Матеуш Безвински, Шимон Лущняк, Ян Кржижек, Якуб Прокурат.

Турнирная таблица

1. Франция – 2/0

2. Венгрия – 2/0

3. Украина – 1/1

4. Польша – 1/1

5. Эстония – 0/2

6. Италия – 0/2

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная Украины проиграла на старте чемпионата мира по хоккею

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