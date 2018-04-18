Украина добыла красивую победу на ЧМ по хоккею U-18

Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла в четвертом матче чемпионата мира в дивизионе ІВ, который с 14 по 20 апреля проходит в Киеве. Наши соотечественники добыли красивую победу над командой Италии - 3:1.

В стартовом периоде Италия смотрелась опаснее и нанесла приличное количество бросков по воротам Владислава Гурко. Количество перешло в качество во втором периоде, когда гости все же вышли вперед. Удивительно, но юных украинцев выручила игра в большинстве, с чем есть хронические проблемы у всех наших сборных.

Ближе к концу периода за грубый фол колено в колено хоккеист сборной Италии получил удаление до конца матча, а Украина получила 5 минут большинства. И ребята сполна этим воспользовались. Сперва в численном преимуществе отличился Кругляков, который подставил клюшку под наброс Пересунько, а затем классный бросок удался Бабчуку. И это 2:1.

К сожалению, уже в равных составах, под самый перерыв, Пересунько не использовал чистый выход один на один.

Третий период, в целом, проходил спокойно, а украинцам было важно не подсесть физически, как это случилось в поединке с венграми. Благо, хозяева в середине периода забросили третью шайбу, когда Пересунько не без помощи рикошета от соперника отправил шайбу в за линию. Мог Пересунько и еще раз забить, но во время игры в меньшинстве Александр, убежав один на один, вратаря не переиграл.

Как итог - победа 3:1.

Подарок нашей команде ранее сделали японцы, которые отобрали очки у Венгрии, выиграв 3:2 по буллитам.

Украина гарантирует себе победу на турнире и повышение в классе, если 20 апреля обыграет аутсайдера Румынию в основное время.

Украина U-18- Италия U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 28:24 Салваи (Битетто) - 0:1, 32:27 Кругляков (Пересунько, Сиротенко - больш) - 1:1, 33:24 Бабчук (Середницкий, Даниленко - больш) - 2:1, 51:20 Пересунько - 3:1

Вратари: Гурко - Фадани

Броски: 28 (4+11+13) - 18 (11+4+3)

Напомним, что в первом поединке Украина уступила Японии со счетом 0:1, во втором вырвала победу у Австрии со счетом 5:3, а в третьем драматично победила Австрию.