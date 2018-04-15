Украина добыла эффектную победу на ЧМ по хоккею U-18

Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла во втором матче чемпионата мира в дивизионе ІВ, который с 14 по 20 апреля проходит в Киеве. Наши соотечественники в драматичном матче добыли победу над командой Австрии - 5:3.

В стартовом периоде украинцам удалось, наконец, реализовать большинство, с чем в предыдущем матче с Японией у нашей команды возникли большие проблемы. Правда, период завершился вничью, так как австрийцы отыгрались. Вторая 20-минутка началась резво - Украина не реализовала верный шанс, а вот соперник использовал выход один на один.

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Благо, хозяева оперативно отыгрались и, в целом, во втором периоде смотрелась лучше. Жаль только, что остаются большие проблемы с реализацией моментов. Во время одной из атак Александр Пересунько, выезжая на пятак, врезался во вратаря. И пусть его толкал соперник, рефери решили, что это фол против кипера Австрии и удалили украинца. Гости использовали шанс в большинстве и повели 3:2.

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

В целом, заключительный период остался за Украиной. Постепенное давление все же сказалось и Украина сравняла счет. Феликс Морозов здорово сыграл на пятаке и красиво отправил шайбу в сетку, 3:3. И тут еще одна атака молодых украинцев привела к голу. Кривошапкин вошел в зону и нанес мощный бросок, с которым кипер не справился. 4:3, красивый камбэк.

В конце тренер сборной Украины взял тайм-аут и сумел успокоить хоккеистов, которые добыли первую победу на турнире. Еще и успели забить в пустые ворота.

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Сборная Украины по хоккею U-18 facebook.com/pabla.begemot

Украина U-18 - Австрия U-18 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Шайбы: Даниленко (Халин, Морозов - больш) - 1:0, 16:42 Кандемир (Росси, Кляйсс) - 1:1, 20:40 Линднер (Баумгартнер) - 1:2, 21:51 Кривошапкин (Пересунько) - 2:2, 30:23 Росси (Баумгартнер - больш) - 2:3, 56:02 Морозов (Халин, Бабчук) - 3:3, 56:46 Кривошапкин (Кругляков) - 4:3, 59:30 Матейченко (в пустые ворота) - 5:3

Вратари: Оганджанян - Шмидт

Броски: 25 (5+12+8) - 41 (10+16+15)

Следующий матч украинские юниоры сыграют 17 апреля против Венгрии. Напомним, что днем ранее Австрия добыла победу над Италией (2:1), а Украина в первом поединке юниорского чемпионата мира уступила Японии (0:1).