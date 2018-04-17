Украина добыла драматичную победу на ЧМ по хоккею U-18

Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла в третьем матче чемпионата мира в дивизионе ІВ, который с 14 по 20 апреля проходит в Киеве. Наши соотечественники добыли драматичную победу над командой Венгрии - 4:3.

Стартовый период лучше провели юные украинцы, сумевшие напор первых минут преобразовать в гол Феликса Морозова. Тут же наши хоккеисты получили большинство, но его не использовали, а вот соперник забил. Ошибка перед своими воротами стоила украинцам гола.

Во второй 20-минутке при равном хоккее забить сумели украинцы, а дублем отличился Морозов. Стоит отметить отличную передачу Даниленко из-за ворот, который удобно выложил шайбу на крюк партнеру. И почти тут же произошло невероятное - Украина реализовала большинство. Не без рикошета, но отличился Даниленко, 3:1! Позитивное завершение двух периодов.

В заключительном отрезке встречи хозяева действовали спокойно и довольно быстро увеличили отрыв в счете. Морозов отличной передачей вывел Даниленко на ворота, а тот здорово пробил в верхний угол.

К сожалению, есть и плохие новости. Повреждение получил вратарь Артур Оганджанян, которого пришлось менять на Владислава Гурко.

Вышедший страж ворот сыграл уверенно, но быстро пропустил одну шайбу во время большинства соперника.

В конце наши хоккеисты заметно подсели, пропустили еще один гол, но все же удержали минимальное преимущество! При этом на последних секундах нас спасла штанга.

Украина U-18 - Венгрия U-18 4:3 (1:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: 09:53 Морозов (Даниленко, Середницкий) - 1:0, 12:58 Ревеш - 1:1, 31:11 Морозов (Даниленко, Середницкий) - 2:1, 33:12 Кругляков (Лохач, Даниленко - больш) - 3:1, 43:29 Даниленко (Морозов) - 4:1, 52:24 Керетеш (Петер) - 4:2, 56:08 Алмаши (Ковач) - 4:3

Вратари: Оганджанян (Гурко) - Гончи

Броски: 30 (13+11+6) - 28 (7+5+16)

18 апреля наши соотечественники сыграют против Италии (20:00). Напомним, что в первом поединке Украина уступила Японии со счетом 0:1, а во втором вырвала победу у Австрии со счетом 5:3.