УХЛ: в Кременчуге состоялась вторая за два дня "Тренировка со звездой"

Украинская хоккейная лига и ТМ "Parimatch", сразу после проведённого мастер-класса в Полтаве, провели аналогичное мероприятие в хоккейном городе Кременчуг. Как и в первом городе, информационным партнером мастер-класса также стал сайт Champion.com.ua

Наставниками на тренировке традиционно стали генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов и спортивный директор УХЛ, четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной – Александр Победоносцев. Также в роли тренеров себя попробовали и игроки местного клуба, лидирующего в турнирной таблице чемпионата - Александр Горлушко, Руслан Ефимочкин и Виткор Тютченко. Компанию хоккеистам составил игрок ФК "Кремень" Андрей Олейник.

К слову, приглашать на тренировки именитых местных спортсменов помогает не только популяризировать местный спорт в городе, но и показать синергию разных видов спорта для достижения одной цели – развития спорта в Украине и оздоровление украинской нации.

Игрок ФК "Кремень" Андрей Олейник во второй раз поучаствовал в хоккейном мастер-классе, и уверен, что дальше свои тренировки будет совмещать с походами на каток:

— Меня уже во второй раз пригласили поучаствовать в подобной тренировке и я с удовольствием согласился. На коньках я вообще еще по детству катался, но, как видите, связал свою жизнь с другим видом спорта.

Мы вообще часто всей командой посещаем матчи "Кременчука", болеем за них в чемпионате Украины. А они, в свою очередь, приходят на наши игры.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов поделился эмоциями после двух мастер-классов:

— В обоих городах была отличная атмосфера и я рад, что хоккей становится все популярнее с каждым годом нашей работы. В Полтаве, например, мы провели тренировку еще и для местных аматорских клубов, а в Кременчуге, помимо юных хоккеистов и журналистов, с нами тренировались местные спортсмены.

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра рассказал о традиции проведения "Тренировки со звездой":

— TM "Parimatch" продолжает Всеукраинскую акцию "Тренировка со звездой" в Кременчуге. Отличная хоккейная арена, прекрасные активности, постоянный прогресс и развитие стали неотъемлемыми атрибутами спортивной жизни Кременчуга. Достойный пример развития локального спорта для всей страны. Благодаря нашей акции болельщики и СМИ узнали хоккейные особенности и потренировались со звездами украинского хоккея.

Отметим, что все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага подвёл итог двух "Тренировок со звездой" в Кременчуге и Полтаве:

— Мы провели два насыщенных и атмосферных мастер-класса в достаточно хоккейном регионе. В Полтаве мы были впервые, и мы рады расширять географию наших мероприятий.

Что касается тренировки в Кременчуге, то нас ждала, как всегда, отличная атмосфера и все прошло в хорошем настроении. Я надеюсь, что для всех участников это был полезный опыт и далеко не последний такой мастер-класс.

После окончания тренировки представители ТМ "Parimatch" и Украинской хоккейной лиги ответили на вопросы журналистов, а также наградили лучших участников ценными призами и сувенирами.

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