УХЛ: в Кременчуге состоялась "Тренировка со звездой"

23 декабря на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге состоялось мероприятие "Тренировка со звездой", которое традиционно проводили Украинская хоккейная лига и ТМ "Parimatch".

Генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов, лидеры ХК "Кременчук" Тимур Гриценко, Всеволод Толстушко и Никита Гордюшин провели мастер-класс для воспитанников местной ДЮСШ, болельщиков и представителей СМИ.

Для всех гостей хоккеисты провели большую экскурсию по реконструированной арене "Айсберг", а также непосредственно на льду показали всем желающим хоккейные фишки и приёмы, научили кататься на коньках и владеть клюшкой.

Важность проведения подобных мероприятий отметил представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра:

Звездная тренировка в Кременчуге УХЛ

– Нам очень приятно проводить уже четвёртую по счёту "Тренировку со звездой". Цель нашей акции- сделать хоккей еще ближе и доступнее для широкой аудитории, особенно для медиа. Таком образом мы не только можем все вместе посмотреть, чем живут профессиональные хоккеисты, но и постараться развивать этот спорт и делать его лучше.

Мы убеждены, что , без СМИ развитие любого вида спорта невозможно, потому что журналисты обращают внимание на те проблемы, которые у нас есть. Мы, как социально-ответственный бизнес, помогаем украинскому хоккею и убеждены, что этот вид спорта имеет право на жизнь и он должен присутствовать в жизни всех украинцев!