УХЛ провела презентацию сезона-2020/21

6 ноября, Украинская хоккейная лига совместно с Parimatch, в киевском PMHUB провели презентацию пятого, юбилейного, сезона чемпионата УХЛ Париматч-2020/21.

Руководители Украинской хоккейной лиги и представители Parimatch подвели итог сезона 2019/20, а также представили официальный отчет о проделанной работе за прошлый хоккейный год. В итоговый отчет вошли не только спортивные достижения клубов и игроков УХЛ, но и все мероприятия, организованные УХЛ, а также основные внеспортивные достижения Лиги.

Главным событием мероприятия стала презентация нового юбилейного сезона, который с самого старта вошел в историю украинского хоккея. Отдельно спикеры акцентировали внимание на изменениях в формате проведения нового чемпионата, расширении состава участников Лиги, а также на целях и задачах на сезон 2020/21.

Помимо изменений в спортивной составляющей чемпионата УХЛ рассказала, какие сюрпризы и проекты она готовит для болельщиков в новом сезоне, представила новый трофей - Кубок Открытия Париматч, а также рассказала о медицинских изменениях в регламенте соревнований, которые были введены из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага отметил, что с каждым новым сезоном Лига ставит себе более амбициозные задачи:

— Уже пятый год подряд мы проводим чемпионат Украинской хоккейной лиги и с каждым годом выходим на новый уровень, ставя более высокую планку своими достижениями. Сезон 2019/20 был непредсказуемым, что дало ему еще больше интереса, накала и зрелищности.

Сезон 2020/21 мы планируем сделать ещё более ярким и интересным – в чемпионат добавилось два абсолютных дебютанта украинского хоккея, а также возродился легендарный "Сокол". 8 команд в чемпионате – это рост конкуренции внутри Лиги, ужесточение борьбы за медали. Вся Украинская хоккейная лига работает над тем, чтобы хоккей приобретал всё новых и новых поклонников, а матчи с каждым разом удивляли своим накалом и эмоциями.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра рассказал, насколько важно поддерживать спорт в Украине:

— Это самый непростый год для всего спорта и поэтому для Parimatch важно совместными усилиями с УХЛ развивать хоккей. Не случайно, наше совместное сотрудничество в течении 5 лет привело к тому, что количество команд в лиге выросло: после шестилетней паузы в чемпионат вновь вернулся киевский “Сокол” и присоединились абсолютные дебютанты дивизиона “Мариуполь” и “Краматорск”.

В новом сезоне мы планируем вновь радовать болельщиков яркими акциями с УХЛ, продолжим проведение уникального проекта “Тренировка со звездой”, развивать инновационные диджитал-проекты.

Помимо руководителей УХЛ и представителей Parimatch со СМИ пообщались и действующие хоккеисты - защитник "Кременчука" Александр Боевых, защитник "Донбасса" Дмитрий Игнатенко, а также капитан возрожденного киевского "Сокола" Феликс Морозов. Игроки поделились своими ожиданиями от нового сезона, а также рассказали, какое значение для чемпионата имеет расширение состава участников, строительство новых арен и увеличение конкуренции среди клубов и игроков.

После официальной части гости мероприятия смогли принять участие в кибертурнире по NHL20 и проверить свои силы в виртуальном хоккее. А победители турнира получили специальные призы от УХЛ и ТМ Parimatch.