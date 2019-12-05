УХЛ провела очередную "Тренировку со звездой"

3 декабря на ЛА "Альтаир" в Дружковке Украинская хоккейная лига, ТМ "Parimatch", ХК "Донбасс" и НОК Донецкой области провели для болельщиков, представителей СМИ и блогеров традиционное мероприятие "Тренировка со звездой". Тренировка также состоялась при поддержке TwoL.

В роли наставников выступили: олимпийский чемпион, сыгравший более 1100 матчей в НХЛ, воспитанник киевского "Сокола" – Алексей Житник и четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев. Компанию им составили игроки основного состава ХК "Донбасс" - Андрей Григорьев, Александр Качула и Денис Мостовой.

Также Украинская хоккейная лига выражает благодарность за подготовку спортивного инвентаря компании TwoL.

В этом сезоне организаторы расширили формат тренировки – все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев рассказал о важности проведения таких мероприятий:

— Мы очень рады провести первую в этом сезоне "Тренировку со звездой" именно в Дружковке и очень приятно, что сегодня собралось так много любителей хоккея.

Тренировка прошла в очень хорошей атмосфере, все участники принимали активное участие, выполняли все задания, и, надеюсь, получили максимум удовольствия.

В рамках тренировки наставники провели серию ледовых мастер-классов, обучили катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям. Также все участники попробовали освоить технику владения клюшкой и шайбой и потренировали точность и силу бросков.

Участник тренировки журналист Геннадий Чубенко поделился впечатлениями от мероприятия:

— Самое главное – это хорошее настроение, и у организаторов удалось нам его доставить. В любом случае, привлечение внимания к здоровому образу жизни должно стоять во главе каждого вида спорта в нашей стране. И я очень рад, что Украинская хоккейная лига и ХК "Донбасс" обращают на это внимание.

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра рассказал о традиции проводить "Тренировку со звездой":

— Торговая марка Parimatch вместе с Украинской хоккейной лигой открывает сезон проекта "Тренировка со звездой" на площадке чемпиона Украины ХК "Донбасс". Этот уникальный проект за три сезона сделал украинский хоккей ближе к болельщикам и медиа.

Украинский хоккей возрождается и развивается стремительными темпами. Уверены, что в этом сезоне рост будет ещё более ощутимым.

После окончания тренировки представители ТМ "Parimatch", Украинской хоккейной лиги и ХК "Донбасс" ответили на вопросы журналистов и наградили лучших призами.

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