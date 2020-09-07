УХЛ приостановила плей-офф спустя 6 дней после возобновления

Украинская хоккейная лига (УХЛ) объявила о приостановке плей-офф розыгрыша сезона 2019/2020 спустя всего шесть дней после возобновления первенства.

Сразу 33 игрока сдали положительные тесты на COVID-19. 19 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в "Донбассе" и 14 – в "Белом Барсе". Также ПЦР-тесты сдали хоккеисты двух других полуфиналистов турнира – "Днепра" и "Кременчука".

После проведения повторных тестов УХЛ примет решение о датах продолжения плей-офф.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. На данный момент, "Кременчук" ведет в серии у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, УХЛ получила заявку на участие в сезоне-2020/21 от инициативной группы из Краматорска.

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