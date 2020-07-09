УХЛ планирует увеличить количество участников лиги в сезоне 2020/21

Михаил Морозов Хоккей 11:52, 9.07.2020

Украинская хоккейная лига (УХЛ) планирует увеличить количество команд, принимающих участие в чемпионате в сезоне 2020/21.

На официальном сайте организации сообщается, что, кроме шести действующих участников ("Белый Барс", МХК "Динамо", "Днепр", "Донбасс", "Кременчук" и "Ледяные Волки"), УХЛ ведет переговоры с представителями "Динамо" из Днепра, "Кривбасса" из Кривого Рога, МХК "Сокол" из Киева и инициативными группами из Одессы и Николаева. Основной задачей Лиги является расширение географии участников украинского хоккейного чемпионата. В УХЛ хотят повысить интерес турнира и добиться роста популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

Напомним, что регулярный сезон 2020/21 начнется 30 сентября. В матче открытия встретятся чемпион и серебряный призер сезона 2019/20. Судьба медалей УХЛ-2019/20 решится в матчах плей-офф, которые запланированы на сентябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны даты проведения матчей плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч 2019/20.

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