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18 марта • обновлено в 11:14
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УХЛ остановлена, ЧМ по хоккею с участием Украины отменен

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17 марта стало известно, что не пройдет чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB, который в конце апреля должен был стартовать в польском Катовице.

В этом турнире должна была принять участие национальная сборная Украины. Международная федерация хоккея решила не проводить эти соревнования из-за пандемии коронавируса, которая охватила Европу.

Также было решено остановить и розыгрыш чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона-2019/2020.

УХЛ остановлена, ЧМ по хоккею с участием Украины отменен

УХЛ

Это решение Дирекция УХЛ приняла совместно с клубами-участниками, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", которая делает невозможным междугородные передвижения и запрещает проведение мероприятий с количеством участников более 10.

Матчи второго этапа чемпионата, начиная с полуфинальной серии, доиграют в сентябре 2020 года, перед началом следующего сезона УХЛ – его старт запланирован на 1 октября.

Полуфинальные пары плей-офф выглядят так: ХК "Кременчуг" – "Белый Барс" (Белая Церковь) и "Донбасс" (Донецк) – "Днепр" (Херсон). Серии продлятся до четырех побед одной из команд.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Чемпионат Украины по хоккею Чемпионат мира по хоккею
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