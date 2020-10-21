УХЛ назвала участников нового сезона

В пятом юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) примут участие восемь команд, три из которых являются новичками первенства.

Как сообщается на официальном сайте УХЛ, в рамках регулярного сезона клубы проведут 168 матчей – каждый из участников сыграет 42 поединка в 6 кругов. Среди них: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск", "Кременчуг", "Ледяные Волки" (Киев), "Мариуполь", МХК "Сокол" (Киев).

В четверг, 22 октября, состоится открытие арены в Мариуполе и первый матч чемпионата между абсолютным дебютантом лиги "Мариуполем" и возродившимся киевским МХК "Сокол".

В воскресенье, 25 октября, чемпион и вице-чемпион УХЛ 2019/20 "Кременчуг" и "Донбасс" встретятся в Кубке открытия Париматч на арене "Айсберг". Также в этот день в первом туре сыграют "Днепр" и "Белый Барс".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Кременчуг" в невероятно драматичном седьмом матче финальной серии обыграл "Донбасс" и впервые в истории стал чемпионом УХЛ.