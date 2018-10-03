УХЛ: анонс 6-го тура

В чемпионате Украины по хоккею 3-4 октября пройдет матчи шестого тура розыгрыша Украинской хоккейной лиги.

3 октября

17:50 "Днепр" - "Кременчук", прямая трансляция - телеканал XSPORT

Шестой тур Украинской хоккейной лиги в Херсоне откроют лидеры турнирной таблицы "Кременчук" и "Днепр". Отметим, что именно эти две команды на данный момент обладают наилучшими показателями реализации большинства – кременчугский клуб забрасывает каждую вторую шайбу в неравных составах, а херсонцы реализовывают каждое третье численное преимущество.

Во многом этот фактор помог обеим командам в четвёртом и пятом туре УХЛ обыграть действующего чемпиона Украины, ведь именно, пропущенные в меньшинстве, шайбы сыграли с дончанами злую шутку.

Также стоит отметить игру вратарей этих клубов – ворота херсонской команды защищает опытный и надёжный Олег Петров, который уже успел записать себе в актив три "сухаря" и возглавить топ голкиперов чемпионата, а Никита Гордюшин из "Кременчука" не смотря на молодость, уже успел продемонстрировать свою уверенную игру в створе ворот и заработать место в основе команды.

К слову, "Днепр" не потерпел ещё ни одного поражения со старта чемпионата, а "Кременчук" выиграл четыре поединка из пяти. Вот и возможность для кременчужан уровнять шансы команд и очки в турнирной таблице.

4 октября

18:20 МХК "Динамо" – "Донбасс", прямая трансляция - телеканал XSPORT

К этой встрече дончане подошли с двумя поражениями кряду – сначала действующий чемпион Украины уступил херсонскому "Днепру" (0:2), а потом проиграл своему прошлогоднему финальному противнику из Кременчуга (3:4). "Динамовцы", в свою очередь, в минувшем туре Украинской хоккейной лиги добыли первую победу в текущем сезоне, обыграв дома белоцерковский "Белый Барс".

В минувшем розыгрыше УХЛ все поединки между этими клубами заканчивались уверенной победой дончан. Такая же ситуация повторилась и в полуфинале плей-офф, когда харьковчане всухую уступили в серии и подарили "Донбассу" путёвку в финал.

Отметим, что перед поединком с "Донбассом" харьковский клуб пополнил свой состав чемпионом мира в составе юниорской сборной Украины Кириллом Ланиным, а также Александром Праведным, который начал текущий сезон в "Ледяных Волках".

Можно сказать, что этот матч станет хорошей возможностью отыграть потерянные очки для команды Юлиуса Шуплера и вернуться в гонку за лидирующие места в турнирной таблице.

18:45 "Белый Барс" – "Ледяные Волки", прямая трансляция - спортивный портал xsport.ua

В заключительном поединке шестого тура Украинской хоккейной лиги сойдутся аутсайдеры текущего регулярного чемпионата. На данный момент на счету у обеих команд по одной победе и, что интересно, обе над харьковским МХК "Динамо". Белоцерковцы смогли одолеть харьковский клуб ещё в первом туре УХЛ, а "Ледяные Волки" обыграли команду Александра Савицкого только в серии послематчевых бросков, заработав таким образом два очка.

Победа в этом поединке очень важна для обеих команд в дальнейшей турнирной гонке чемпионата. На данный момент что киевляне, что белоцерковцы показали достаточно неоднозначные результаты и, скорее всего, всё ещё находятся в поиске своей игры. Кто из этих клубов сможет добыть заветные три очка, а кто так и останется на последней строчке в турнирной таблице все болельщики смогут узнать уже 4 октября в 18:30.