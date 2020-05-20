У России хотят забрать чемпионат мира по хоккею

В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м – в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии, в 2025-м – в Швеции и Дании.

Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее.

Чемпионат мира по хоккею-2020 , который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, был отменен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира в 2023 году вместо России может пройти в Швейцарии, сообщает финское издание Iltalehti.

Хоккейные болельщики сборной России

Согласно швейцарским источникам, строительство арены в Санкт-Петербурге отстает от графика.

Кроме того, турнир может быть перенесен в связи с решением WADA лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров на 4 года.

"Если ВАДА не изменит своего решения, Россия не сможет принять у себя чемпионат мира в 2023 году. ИИХФ, вероятно, не имеет ничего против переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию. Однако до сих пор разговоров на этот счет было немного", – сказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Канада обыграла Россию (4:3) и завоевала золотые медали молодежного чемпионата мира по хоккею.

В России показ финала молодежного мундиаля ознаменовался громким скандалом. Изначально игру планировал показать "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал.

На "Матч ТВ" взамен пустили в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только в 2011 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам физкультуры и спорта Михаил Дегтярев вызвал гнев россиян, ошибочно поздравив сборную с победой на МЧМ по хоккею.

Позже ситуацию прокомментировала гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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