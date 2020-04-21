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21 апреля • обновлено в 19:19
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У хоккеиста команды Лукашенко обнаружен коронавирус

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Хоккеист команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус.

Дмитрий Мелешко

Дмитрий Мелешко

кадр из трансляции

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске", – сообщает пресс-служба главы Беларуси.

11 апреля Лукашенко играл в одной команде с Мелешко. 37-летний хоккеист провел 396 матчей за карьеру в КХЛ.

Ранее Александр Григорьевич заявлял, что во время игры в хоккей и не только, не придерживается никакого карантина при пандемии коронавируса.

"Я живу той же жизнью, что и жил. С хоккеистами встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее", – отметил политик.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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