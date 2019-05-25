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/Новости хоккея

"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею

"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
Болельщики не простили своей команде такого результата
3.7тЧитать материал на украинском

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, вылет в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

В соцсетях фанаты уверены, что проигрыш финской сборной, у которой 18 игроков-дебютантов ЧМ, является полным позором.

"Обидно! Но нам не в чем упрекнуть команду", - написал в Twitter известный российский спортивный журналист Дмитрий Смирнов, вызвав бурю возмущений в комментариях.

"Как ни в чем ?! Вареные весь матч были, отбор и игра на опережение никакущая ! Так за финал не играют, мажоры е*учие", - ругаются россияне.

"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею
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Где смотреть онлайн хоккей Канада – Чехия: расписание трансляций 1/2 финала чемпионата мира

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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Tkach Alik
Tkach Alik
Настоящие финны размазали по льду угротатарских недофиннов
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Чебан Борис
Чебан Борис
Сборная Украины вышла в финал?
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы ребята!!! Спасибо!!! А спорт- есть спорт.... Кто-то выигрывает, ну и конечно -- кто-то проигрывает...
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