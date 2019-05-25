"Трусливая тактика": сборную России затравили после позора на ЧМ по хоккею

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, вылет в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

В соцсетях фанаты уверены, что проигрыш финской сборной, у которой 18 игроков-дебютантов ЧМ, является полным позором.

"Обидно! Но нам не в чем упрекнуть команду", - написал в Twitter известный российский спортивный журналист Дмитрий Смирнов, вызвав бурю возмущений в комментариях.

Россия - Финляндия - 0:1

Обидно! Но нам не в чем упрекнуть команду pic.twitter.com/wv0qEgBti3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 мая 2019 г.

"Как ни в чем ?! Вареные весь матч были, отбор и игра на опережение никакущая ! Так за финал не играют, мажоры е*учие", - ругаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL. встреча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Россия - Финляндия завершилась со счетом 0:1.

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