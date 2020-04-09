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10 апреля • обновлено в 00:25
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/ Новости хоккея

"Трупы складывают друг на друга": Малкин описал кошмар от коронавируса в США

6.8т
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Российский нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

sport24.ru

"В Китае медицина на высоком уровне, они справились. А вот в Италии много пожилых людей, и медицина не справилась. Может они ЧС не ввели вовремя. В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, Манхэттен настолько маленький, а там живет 11 млн. Не проехать ни пройти. Население очень сгущено в одну точку. Там трупы привозят даже в их знаменитый Центральный парк. Я не понимаю, когда люди смотрят новости и не верят. Думают, что это какой-то фейк и это чуть ли не актеры. Мои друзья они не выходят на улицу и все к нам идет из новостей. И когда показывают видео, что трупы складывают друг на друга – это кошмар", — сказал Малкин в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса COVID-19 скончались еще 799 человек.

Количество смертей повышается уже третий день подряд: 6 апреля – 731, 7 апреля – 779, 8 апреля – 799.

Всего в США от COVID-19 скончались 15 708 человек. Общее число заразившихся по стране составило 436 969 человек.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Малкин
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Гоша Злой
Гоша Злой
пережили печенегов и половцев - героически переживете и это, москалики
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Гоша Злой, Тебе Гошан того же,мы Россия,мы переживем,вас туепней немного жаль.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Гоша Злой, там в соседней публикации про братские мoгилы для умepших от короновируса. Реформы Супрун продлевать будете?
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Спорт Хоккей

Коронавирус. Самое важное

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