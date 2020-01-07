Тренер сборной России загнобил "Матч ТВ" за скандал с финалом ЧМ по хоккею U-20

Тренер молодежной сборной Игорь Ларионов с возмущением высказался о том, что канал "Матч ТВ" показал финал молодежного чемпионата мира-2011 года вместо финала 2020 года.

"Такие вещи не должны происходить. Какая-то непонятная акция с этой трансляцией. Это полный непрофессионализм, это большой минус для этого телеканала. Наши ребята играют за золото, а в это время показывают матч десятилетней давности. Зачем? Это не очень хорошо", – цитирует Ларионова агентство "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России финал молодежного мундиаля планировал показать "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал. А на "Матч ТВ" взамен пустили в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только в 2011 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам физкультуры и спорта Михаил Дегтярев вызвал гнев россиян, ошибочно поздравив сборную с победой на МЧМ по хоккею.

Позже ситуацию прокомментировала гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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