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20 декабря • обновлено в 13:33
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"Тренер-псих": наставник жестоко избил 11-летних хоккеистов в чемпионате Украины

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Вопиющий случай произошел на матче детских команд чемпионата Украины по хоккею. Тренер одного из коллективов вместо того, чтобы разнимать завязавшуюся потасовку, стал избивать детей.

"Тренер-псих": наставник жестоко избил 11-летних хоккеистов в чемпионате Украины

В Одессе встречались между собой команды мальчиков 2008 года рождения "Морские волки" и "Кривбасс". Как сообщает "Думская", сразу после финальной сирены между ребятами завязалась потасовка.

Как это часто бывает, юноши поддались эмоциям, и все бы ничего, если бы в детские разборки не вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага (на видео – одет в черное). Он не только не стал разнимать ребят, а наоборот, принял активное участие в драке, избив нескольких игроков команды соперника.

В результате действий так называемого "тренера-педагога" есть травмированные дети, которые сейчас находятся на лечении. Больше всех пострадал проведший великолепную игру 11-летний голкипер одесситов Илья Бобров, которого взрослый мужчина уложил на лед боксерским ударом.

Илья прошел томографию, у него оказались повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

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Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Пока реакции ни оттуда, ни из Кривого Рога (как минимум, увольнение тренера) не последовало. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошел дикий случай: тренер принялся воспитывать ребенка, ударив его ногой в голову.

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Автор
Денис Карпов
Место
Украина Одесса
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