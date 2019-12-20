"Тренер-псих": наставник жестоко избил 11-летних хоккеистов в чемпионате Украины

Вопиющий случай произошел на матче детских команд чемпионата Украины по хоккею. Тренер одного из коллективов вместо того, чтобы разнимать завязавшуюся потасовку, стал избивать детей.

В Одессе встречались между собой команды мальчиков 2008 года рождения "Морские волки" и "Кривбасс". Как сообщает "Думская", сразу после финальной сирены между ребятами завязалась потасовка.

Как это часто бывает, юноши поддались эмоциям, и все бы ничего, если бы в детские разборки не вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага (на видео – одет в черное). Он не только не стал разнимать ребят, а наоборот, принял активное участие в драке, избив нескольких игроков команды соперника.

В результате действий так называемого "тренера-педагога" есть травмированные дети, которые сейчас находятся на лечении. Больше всех пострадал проведший великолепную игру 11-летний голкипер одесситов Илья Бобров, которого взрослый мужчина уложил на лед боксерским ударом.

Илья прошел томографию, у него оказались повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Пока реакции ни оттуда, ни из Кривого Рога (как минимум, увольнение тренера) не последовало. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошел дикий случай: тренер принялся воспитывать ребенка, ударив его ногой в голову.

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