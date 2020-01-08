Тренер "Динамо" ушел с матча КХЛ ради Лукашенко

Забавный эпизод случился во время матча КХЛ между минским "Динамо" и "Куньлунем", когда тренер хозяев покинул арену, чтобы сыграть в хоккей с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает allhockey.ru, после второго периода поединка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наставник белорусской команды Михаил Грабовский поехал на "Чижовка-арену", чтобы принять участие в финале Рождественского турнира с Лукашенко.

Михаил Грабовский и Александр Лукашенко

Беларусь уверенно победила Россию со счетом 4:1, а Грабовский был признан лучшим нападающим матча, записав в актив одну из заброшенных шайб. Президент и его сын Николай не сумели отличиться результативными действиями.

Что касается минского "Динамо", то команда Грабовского проиграла "Куньлуню" со счетом 1:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики освистали гимн РФ на матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом".

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