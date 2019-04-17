Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице - опубликовано видео

Бывшая звезда хоккейного клуба "Ак Барса" Дмитрий Обухов избил девушку во время конфликта на дороге в Казани

Автомобиль женщины преградил проезд Mercedes хоккеиста. Обухов дважды подходил к пострадавшей и наносил удары. По ее словам, медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.

Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. "В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой", — рассказала потерпевшая.

Женщина попыталась успокоить хоккеиста, но это еще сильнее разозлило его. "Он ударил меня. Я крикнула ему: "Что ты творишь?!" Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился", — добавила она в интервью "Бизнес Онлайн".

Обухов отказался от комментариев. В телефонном разговоре с пострадавшей он обвинил женщину в случившемся. В полиции заявили, что начали проверку обстоятельств происшествия.

Обухов выступал за "Ак Барс" с 2005-го по 2011-й, и с 2012-го по 2018 год. В его составе хоккеист стал чемпионом России (2006) и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошлом сезоне он перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги "Барс", где провел 13 матчей и был отчислен из состава за неудовлетворительную игру. После этого спортсмен уехал в Словакию, но не смог пройти просмотр в клубе "Дукла".

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