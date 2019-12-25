Трамп получил форму капитана "команды Путина"

Российский хоккеист, капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побывал на рождественском ужине президента США Дональда Трампа и подарил ему свою хоккейную форму.

Фотографии с мероприятия выложила в Instagram-сториз жена Овечкина Анастасия Шубская, которая также присутствовала на ужине. Трамп принимал гостей в Мар-а-Лаго –своей частной резиденции во Флориде.

"Приятно познакомиться, мистер президент", – подписала фотографию в Instagram-сториз Шубская.

В ходе мероприятия Овечкин подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

Отметим, что, помимо спортивных заслуг, Александр Овечкин известен тем, что основал движение "Putin Team" в поддержку президента РФ Владимира Путина и является "капитаном" этого объединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Овечкин эпично выслужился перед Путиным в день его 67-летия.

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