Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон выразил возмущение поведением игроков команды России в полуфинале чемпионата мира U-20 (МЧМ), усомнившись в нормальности россиян.
Александр Хованов
"Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб – это нормально. Типичная Россия", – цитирует Эрикссона Expressen.
ANOTHER #POWERPLAY GOAL for @russiahockey! Khovanov picks up the rebound to give Russia the lead. @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/U5kMQAHUeq— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).
Ранее в четвертьфинале россияне разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.
Решающий матч молодежного мундиаля состоится в воскресенье, 5 января. Уже стали известны телеканалы, которые покажут игру.
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