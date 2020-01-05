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5 января • обновлено в 12:55
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"Типичная Россия": хоккеист РФ совершил "ненормальный поступок"

4.1т
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Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон выразил возмущение поведением игроков команды России в полуфинале чемпионата мира U-20 (МЧМ), усомнившись в нормальности россиян.

Александр Хованов

Александр Хованов

"Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб – это нормально. Типичная Россия", – цитирует Эрикссона Expressen.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале россияне разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

Решающий матч молодежного мундиаля состоится в воскресенье, 5 января. Уже стали известны телеканалы, которые покажут игру.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
Тег
сборная России по хоккею
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