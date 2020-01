Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон выразил возмущение поведением игроков команды России в полуфинале чемпионата мира U-20 (МЧМ), усомнившись в нормальности россиян.

"Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб – это нормально. Типичная Россия", – цитирует Эрикссона Expressen.

ANOTHER #POWERPLAY GOAL for @russiahockey! Khovanov picks up the rebound to give Russia the lead. @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/U5kMQAHUeq