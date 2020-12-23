Телеканал XSPORT покажет матчи МЧМ-2021 по хоккею
Уже совсем скоро, в день католического Рождества, стартует одно из самых ожидаемых событий хоккейного сезона – молодежный чемпионат мира-2021. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал XSPORT!
Первой трансляцией станет матч между молодежными сборными Швейцарии и Словакии, который состоится 25 декабря, в 21:00.
Группа А: Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия, Германия.
Группа B: Россия, Швеция, США, Чехия, Австрия.
Расписание матчей группового этапа:
25 декабря
22:00 – Швейцария – Словакия
26 декабря
1:00 – Германия – Финляндия
4:30 – Россия – США
21:00 – Швеция – Чехия
27 декабря
1:00 – Германия – Канада
4:30 – США – Австрия
21:00 – Финляндия – Швейцария
28 декабря
1:00 – Словакия – Канада
4:30 – Чехия – Россия
29 декабря
1:00 – Австрия – Швеция
4:30 – Словакия – Германия
21:00 – США – Чехия
30 декабря
1:00 – Канада – Швейцария
4:30 – Австрия – Россия
21:00 – Финляндия – Словакия
31 декабря
1:00 – Швейцария – Германия
4:30 – Россия – Швеция
21:00 – Чехия – Австрия
1 января
1:00 – Канада – Финляндия
4:30 – Швеция – США
Четвертьфинальные поединки пройдут 2 и 3 января, полуфинальные – 4 и 5. Финал состоится в среду, 6 января.
Примечательно, что в этом году турнир проходит в одном городе вместо привычных двух – канадском Эдмонтоне. Десять команд-участниц прибыли на место проведения чемпионата еще 13 декабря, – более чем за десять дней до его начала. Причина банальна: всем командам нужно пройти обязательный недельный карантин, прежде чем они смогут приступить к полноценным тренировкам в "пузыре".
Главное и самое жесткое правило "пузыря" – его запрещено покидать всем участникам и персоналу. Эта территория включает в себя основную арену, отель и тренировочный каток, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Организаторы могут следить за перемещениями участников благодаря специальным браслетам, которые нужно носить все время пребывания в безопасной зоне. В отеле каждая команда ограничена своим этажом, а также помещениями для совещаний и столовыми, закрепленными за каждой из стран-участниц.
Стоит отметить, что в понедельник, 21 декабря команды сдали финальные тесты на коронавирус, которые не выявили ни одного зараженного. По информации IIHF, за время нахождения в "пузыре" командам провели всего 3640 тестов игроков, персонала и официальных лиц сборных.