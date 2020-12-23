Телеканал XSPORT покажет матчи МЧМ-2021 по хоккею

Уже совсем скоро, в день католического Рождества, стартует одно из самых ожидаемых событий хоккейного сезона – молодежный чемпионат мира-2021. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал XSPORT!

Первой трансляцией станет матч между молодежными сборными Швейцарии и Словакии, который состоится 25 декабря, в 21:00.

Группа А: Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия, Германия.

Группа B: Россия, Швеция, США, Чехия, Австрия.

Расписание матчей группового этапа:

25 декабря

22:00 – Швейцария – Словакия

26 декабря

1:00 – Германия – Финляндия

4:30 – Россия – США

21:00 – Швеция – Чехия

27 декабря

1:00 – Германия – Канада

4:30 – США – Австрия

21:00 – Финляндия – Швейцария

28 декабря

1:00 – Словакия – Канада

4:30 – Чехия – Россия

29 декабря

1:00 – Австрия – Швеция

4:30 – Словакия – Германия

21:00 – США – Чехия

30 декабря

1:00 – Канада – Швейцария

4:30 – Австрия – Россия

21:00 – Финляндия – Словакия

31 декабря

1:00 – Швейцария – Германия

4:30 – Россия – Швеция

21:00 – Чехия – Австрия

1 января

1:00 – Канада – Финляндия

4:30 – Швеция – США

Четвертьфинальные поединки пройдут 2 и 3 января, полуфинальные – 4 и 5. Финал состоится в среду, 6 января.

Примечательно, что в этом году турнир проходит в одном городе вместо привычных двух – канадском Эдмонтоне. Десять команд-участниц прибыли на место проведения чемпионата еще 13 декабря, – более чем за десять дней до его начала. Причина банальна: всем командам нужно пройти обязательный недельный карантин, прежде чем они смогут приступить к полноценным тренировкам в "пузыре".

Главное и самое жесткое правило "пузыря" – его запрещено покидать всем участникам и персоналу. Эта территория включает в себя основную арену, отель и тренировочный каток, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Организаторы могут следить за перемещениями участников благодаря специальным браслетам, которые нужно носить все время пребывания в безопасной зоне. В отеле каждая команда ограничена своим этажом, а также помещениями для совещаний и столовыми, закрепленными за каждой из стран-участниц.

Стоит отметить, что в понедельник, 21 декабря команды сдали финальные тесты на коронавирус, которые не выявили ни одного зараженного. По информации IIHF, за время нахождения в "пузыре" командам провели всего 3640 тестов игроков, персонала и официальных лиц сборных.