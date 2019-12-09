"Технически невозможно": Международная федерация хоккея не накажет Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что не сможет провести чемпионаты мира среди мужчин, женщин и молодежное первенство не в России, несмотря на санкции WADA.

"Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они состоятся в России, как и планировалось. Относительно участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будут ли там использоваться российские флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения WADA", – цитирует RT источник в IIHF.

Сборная России по хоккею Sportsnet

Напомним, что женский чемпионат мира по хоккею Россия готовится принять в 2021 году, а мужское и молодежное первенство – в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, WADA отстранила Россию от всех крупных международных соревнований, которые пройдут в ближайшие четыре года.

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