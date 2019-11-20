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20 ноября • обновлено в 14:48
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Канадский вратарь совершил "сейв века" в НХЛ: нереальное видео

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Канадский голкипер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери порадовал публику по-настоящему невероятным сейвом в матче регулярного сезона НХЛ.

Случилось это в матче с "Торонто" при минимальном перевесе его команды со счетом 3:2. Казалось, что после броска Николаса Петана по пустым воротам шайбе уже некуда деваться, но фантастическая реакция Флери спасла "Вегас" от пропущенного гола. Видео с сейвом сразу же появилась на официальном твиттере НХЛ.

Марк-Андре Флери

Марк-Андре Флери

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Именно спасение канадского голкипера стало решающим в матче, а его команда сумела довести дело до победы со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист с украинскими корнями забил уникальный гол в НХЛ.

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Тема
НХЛ
Место
США Лас-Вегас
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