Сын Ротенберга возглавил клуб и не смог "связать двух слов" во время первой пресс-конференции. Видео

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского хоккейного куба СКА Роман Ротенберг вызвал большой ажиотаж в сети своим выступлением на первой пресс-конференции в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Сын известного российского олигарха и друга Владимира Путина Бориса Ротенберга, в 39 лет стал у руля команды, так как практически весь тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным отправился на карантин.

Ротенберг получил тренерское образование дистанционно.

На видео Роман невнятно пытается сформулировать свои мысли, часто запинается и делает паузы. В комментариях под видео болельщики высмеяли функционера, отметив. что "он не может связать и двух слов"

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