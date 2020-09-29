Сын Ротенберга возглавил клуб и не смог "связать двух слов" во время первой пресс-конференции. Видео
Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского хоккейного куба СКА Роман Ротенберг вызвал большой ажиотаж в сети своим выступлением на первой пресс-конференции в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Сын известного российского олигарха и друга Владимира Путина Бориса Ротенберга, в 39 лет стал у руля команды, так как практически весь тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным отправился на карантин.
Ротенберг получил тренерское образование дистанционно.
На видео Роман невнятно пытается сформулировать свои мысли, часто запинается и делает паузы. В комментариях под видео болельщики высмеяли функционера, отметив. что "он не может связать и двух слов"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее решение вице-президента ФХР по сборной России Романа Ротенберга вызвало агонию у болельщиков