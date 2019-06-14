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Сын легенды российского хоккея зарезал мать: спортивные итоги 13 июня

3.4тЧитать материал на украинском

В семье легенды российского хоккея Максима Соколова произошла смертельная трагедия с убийствами, а Александр Усик выругался во время интервью.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 июня.

Кроме того, стали известны подробности трансфера Романа Зозули в киевское "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персоны
Александр УсикРоман ЗозуляПавел Мамаев
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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