Сын легенды российского хоккея зарезал мать: спортивные итоги 13 июня

В семье легенды российского хоккея Максима Соколова произошла смертельная трагедия с убийствами, а Александр Усик выругался во время интервью.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 июня.

Кроме того, стали известны подробности трансфера Романа Зозули в киевское "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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